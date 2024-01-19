Що потрібно для оформлення відпустки за кордоном — розповідь військового

Державний кордон України. Фото: Facebook "Кордон онлайн Закарпаття"

Українські військовослужбовці мають право провести свою відпустку за межами України. Для цього потрібно отримати дозвіл командира військової частини та додаткові документи для пред’явлення на кордоні.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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За словами Козятинського, військовослужбовці ЗСУ мають право провести свою законну відпустку не тільки на території України, а і за кордоном.

"Для цього треба отримати дозвіл командира військової частини, але зазвичай це не є проблемою", — пояснив бойовий медик.

Додаткові документи для відпустки за кордоном

У випадку відпустки за кордоном військовий має отримати на руки витяг про вибування у відпустку. Цей витяг військовослужбовець пред’являє під час перетину державного кордону разом з іншими документами — закордонним паспортом, військовим квитком і відпускним листом.

"В теорії, за кордоном ви маєте пропечатати відпускний лист в місцевому консульстві, проте я ще жодного разу не бачив, щоб хтось це робив", — додав Дмитро Козятинський.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування надання та використання відпусток.