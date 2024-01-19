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Что нужно для оформления отпуска за границей — рассказ военного

19 января 2024 04:16
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Владимир Мыленко
журналист
Что нужно для оформления отпуска за границей — рассказ военного
Государственная граница Украины. Фото: Facebook "Кордон онлайн Закарпаття"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинские военнослужащие вправе провести свой отпуск за пределами Украины. Для этого необходимо получить разрешение командира воинской части и дополнительные документы для предъявления на границе.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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По словам Козятинского, военнослужащие ВСУ имеют право провести свой законный отпуск не только на территории Украины, но и за границей.

"Для этого нужно получить разрешение командира воинской части, но обычно это не проблема", — пояснил боевой медик.

Дополнительные документы для отпуска за границей

В случае отпуска за границей военный должен получить на руки выписку о выбывании в отпуск. Это выписка военнослужащий предъявляет при пересечении государственной границы вместе с другими документами — загранпаспортом, военным билетом и отпускным письмом.

"В теории, за границей вы должны пропечатать отпускное письмо в местном консульстве, однако я еще ни разу не видел, чтобы кто-то это делал", — добавил Дмитрий Козятинский.

Напомним, в декабре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении предоставления и использования отпусков.

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ВСУ
отпуск
армия
военные
война в Украине

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