Удари по НПЗ Росії — що про це думають у США

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Україна регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах Росії. Однак 99% зброї, яку для цього використовує наша країна, вітчизняного виробництва.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на Київському міжнародному економічному форумі в четвер, 16 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Буданов розповів, що Україна зараз працює по цілях в Росії переважно власними силами — 99% із них українського виробництва. Якщо раніше нам бракувало спроможностей, то сьогодні ми маємо своє виробництво, яке дозволяє діяти самостійно й ефективно.

"Це дає результат, який визнає навіть ворог — а таке визнання найцінніше", — підкреслив очільник ГУР.

Нагадаємо, 16 жовтня в Росії зупинилася робота великої електропідстанції "Балашовська" у Волгоградській області. Через це виникли серйозні проблеми із постачанням електроенергії в кількох регіонах.

Крім того, у Феодосії знову атакували нафтовий термінал. Цей об’єкт був важливим елементом військової логістики росіян, на ньому спалахнула масштабна пожежа.