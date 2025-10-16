Відео
Україна
Головна Армія Що думають у США про удари по НПЗ Росії — Буданов відповів

Що думають у США про удари по НПЗ Росії — Буданов відповів

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 21:17
Оновлено: 21:18
Удари по НПЗ Росії — що про це думають у США
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Україна регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах Росії. Однак 99% зброї, яку для цього використовує наша країна, вітчизняного виробництва.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на Київському міжнародному економічному форумі в четвер, 16 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Позиція США щодо ударів України по НПЗ Росії

Буданов розповів, що Україна зараз працює по цілях в Росії переважно власними силами — 99% із них українського виробництва. Якщо раніше нам бракувало спроможностей, то сьогодні ми маємо своє виробництво, яке дозволяє діяти самостійно й ефективно.

"Це дає результат, який визнає навіть ворог — а таке визнання найцінніше", — підкреслив очільник ГУР.

Нагадаємо, 16 жовтня в Росії зупинилася робота великої електропідстанції "Балашовська" у Волгоградській області. Через це виникли серйозні проблеми із постачанням електроенергії в кількох регіонах.

Крім того, у Феодосії знову атакували нафтовий термінал. Цей об’єкт був важливим елементом військової логістики росіян, на ньому спалахнула масштабна пожежа. 

США НПЗ обстріли Кирило Буданов далекобійна зброя
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
