Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Что думают в США об ударах по НПЗ России — Буданов ответил

Что думают в США об ударах по НПЗ России — Буданов ответил

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 21:17
обновлено: 21:18
Удары по НПЗ России — что об этом думают в США
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Однако 99% оружия, которое для этого использует наша страна, отечественного производства.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Позиция США относительно ударов Украины по НПЗ России

Буданов рассказал, что Украина сейчас работает по целям в России преимущественно собственными силами — 99% из них украинского производства. Если раньше нам не хватало возможностей, то сегодня мы имеем свое производство, которое позволяет действовать самостоятельно и эффективно.

Реклама

"Это дает результат, который признает даже враг - а такое признание самое ценное", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, 16 октября в России остановилась работа крупной электроподстанции "Балашовская" в Волгоградской области. Из-за этого возникли серьезные проблемы с поставками электроэнергии в нескольких регионах.

Реклама

Кроме того, в Феодосии снова атаковали нефтяной терминал. Этот объект был важным элементом военной логистики россиян, на нем вспыхнул масштабный пожар.

США НПЗ обстрелы Кирилл Буданов дальнобойное оружие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации