Удары по НПЗ России — что об этом думают в США

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Однако 99% оружия, которое для этого использует наша страна, отечественного производства.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Буданов рассказал, что Украина сейчас работает по целям в России преимущественно собственными силами — 99% из них украинского производства. Если раньше нам не хватало возможностей, то сегодня мы имеем свое производство, которое позволяет действовать самостоятельно и эффективно.

"Это дает результат, который признает даже враг - а такое признание самое ценное", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, 16 октября в России остановилась работа крупной электроподстанции "Балашовская" в Волгоградской области. Из-за этого возникли серьезные проблемы с поставками электроэнергии в нескольких регионах.

Кроме того, в Феодосии снова атаковали нефтяной терминал. Этот объект был важным элементом военной логистики россиян, на нем вспыхнул масштабный пожар.