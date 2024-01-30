Як підвищити ефективність мобілізації в Україні — військовий назвав рішення

Тренування батальйону територіальної оборони Києва. Фото: Олександр Ратушняк/LB.ua

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало добровольців долучилися до війська, щоб захищати державу від окупанта. Проте, наразі на фронті відчувається певний брак живої сили. Відповідно українській владі слід шукати рішення, які дозволять підвищити ефективність мобілізації.

Так, начальник служби зв’язків із громадськістю 47-ї ОМБр Дмитро Лазуткін в ефірі Radio NV висловив думку, що саме допоможе вдосконалити процес мобілізації в Україні.

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Військовий вважає, що ТЦК та СП повинні брати приклад із зарубіжних військових структур, де військова служба є ґрунтом будь-якої кар’єри.

"У контексті мобілізації дуже важливо те, що треба підвищувати інституційно престиж військової служби, щоб людина розуміла, що це для неї стане потім, можливо, соціальним ліфтом", — зазначив Лазуткін.

Він навів приклад Ізраїлю, де людині, яка не проходила військову службу, дуже складно вибудовувати свою подальшу кар'єру, особливо в державних структурах. Військовий впевнений, що так само має бути й в Україні.

При цьому Лазуткін наголосив, що поповнити армію вмотивованими та професійними бійцями може саме завдяки рекрутингу, який був впроваджений у нашій державі восени 2023 року.

"Я думаю, цей шлях при рекрутингу, який зараз упроваджується, може привести до підвищення якісних і кількісних показників", — вважає військовий.

Тож, Дмитро Лазуткін виділив три важливі умови, що забезпечать підвищення престижу військової служби:

Впровадження системи пільг і бонусів для військовослужбовців. До прикладу, у військового з'явиться можливість навчатися у виші безкоштовно, він зможе отримати власне житло, матиме безкоштовне та якісне медичне обслуговування тощо. При цьому, варто зауважити, що УБД в Україні мають такі соціальні гарантії та інші пільги. Покращення умов служби. Це стосується як матеріального забезпечення, так і морально-психологічного клімату в армії. Розробка ефективної системи рекрутингу. Вона повинна бути спрямована на те, щоб залучити до військової служби найбільш мотивованих і підготовлених людей.

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