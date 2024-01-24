Мобілізація в Україні — до яких змін слід готуватися юнакам з 18 років

Випуск молодих військових в Академії сухопутних військ. Фото: portal.lviv.ua

В Україні готують суттєві зміни до процесу мобілізації, зокрема серед них введення базової військової підготовки. У майбутньому це може вплинути на граничний мобілізаційний вік. Після проходження базової військової служби (БВС) поряд із військовозобов’язаними віком до 60 років, як це передбачено чинним законодавством, потенційним мобілізаційним ресурсом можуть стати чоловіки віком 18–25 років.

Про це розповів юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор із Tactical combat casualty care Володимир Романчук в статті "Роки придатності: як молодь 18–25 років може бути мобілізована" на ZN.UA.

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Що передбачено чинним законодавством

Як розповів правознавець, відповідно до ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу", юнаки віком від 18 до 27 років вважаються призовниками й підлягають лише призову на строкову військову службу.

Та оскільки під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, такі особи можуть долучатися до війська лише за власним бажанням. Винятком є лише ті чоловіки до 27 років, які мають військово-облікову спеціальність.

Яких змін слід очікувати в майбутньому

Як пояснює Володимир Романчук, новим законопроєктом передбачено ліквідацію строкової військової служби. Натомість в Україні з'явиться обов'язкова базова військова служба для чоловіків віком від 18 до 25 років. Але не відразу, як було в першій версії проєкту закону, а з 2025 року.

Її проходитимуть у Збройних силах України та інших військових формуваннях для здобуття військово-облікової спеціальності. Після проходження базової служби громадяни призовного віку ставатимуть на облік як військовозобов’язані.

А військовозобов’язані, відповідно до чинних ст. 22 ЗУ "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" та ст. 39 ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу", підлягають призову під час мобілізації.

"Тому всі обговорення щодо зменшення граничного мобілізаційного віку з 27 до 25 років виглядають уже не так гостро й актуально, оскільки до війська можуть бути рекрутовані юнаки хоч 18, хоч 22 років", — зазначив Романчук.

Юрист також додав, що чоловіки 18–25 років можуть обирати рік і період проходження базової військової служби до того, як їм виповниться 25 років.

Таку підготовку проводитимуть у:

вищих військових навчальних закладах;

військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

навчальних частинах (центрах) Збройних сил України, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту;

закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності (мова йде також про "післяшкільні" навчальні заклади).

При цьому важливо, що українці, які не проходили військової служби до або під час навчання у ВНЗ, також проходитимуть базову військову службу. А отже, обов’язковість БВС розповсюджується не лише на студентів.

Строки базової військової служби становитимуть до п’яти місяців у мирний час, із яких:

до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка;

до двох місяців здійснюється фахова підготовка.

Під час дії воєнного стану терміни буде визначено у відповідному указі президента України.

Важливо: для жінок (за винятком фармацевтів і медиків) уся військова служба залишатиметься питанням доброї волі та власного бажання.

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