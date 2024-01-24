Мобилизация в Украине — к каким изменениям следует готовиться молодым людям с 18 лет

Выпуск молодых военных в Академии сухопутных войск. Фото: portal.lviv.ua

В Украине готовятся существенные изменения в процесс мобилизации, в том числе среди них введение базовой военной подготовки. В будущем это может повлиять на предельный мобилизационный возраст. После прохождения базовой военной службы (БВС) наряду с военнообязанными в возрасте до 60 лет, как это предусмотрено действующим законодательством, потенциальным мобилизационным ресурсом могут стать мужчины в возрасте 18–25 лет.

Об этом рассказал юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук в статье "Годы годности: как молодежь 18-25 лет может быть мобилизована" на ZN.UA.

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Что предусмотрено действующим законодательством

Как рассказал правовед, согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", юноши в возрасте от 18 до 27 лет считаются призывниками и подлежат только призыву на срочную военную службу.

Но поскольку во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится, такие лица могут присоединяться к войску только по собственному желанию. Исключение только те мужчины до 27 лет, которые имеют военно-учетную специальность.

Каких изменений следует ожидать в будущем

Как объясняет Владимир Романчук, новым законопроектом предусмотрена ликвидация срочной военной службы . В Украине же появится обязательная базовая военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Но не сразу, как было в первой версии проекта закона, а с 2025 года.

Ее будут проходить в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях для получения военно-учетной специальности. После прохождения базовой службы граждане призывного возраста будут на учете как военнообязанные.

А военнообязанные, согласно действующим ст. 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и ст. 39 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", подлежат призыву во время мобилизации.

"Поэтому все обсуждения по уменьшению предельного мобилизационного возраста с 27 до 25 лет выглядят уже не так остро и актуально, поскольку в армию могут быть рекрутированы юноши хоть 18, хоть 22 лет", — отметил Романчук.

Юрист также добавил, что мужчины 18-25 лет могут выбирать год и период прохождения базовой военной службы до того, как им исполнится 25 лет.

Такую подготовку будут проводить в:

высших военных учебных заведениях;

военных учебных подразделениях высшего образования;

обучающих частях (центрах) Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта;

заведениях профессионального высшего и высшего образования всех форм собственности (речь идет также о "послешкольные" учебные заведения).

При этом важно, что украинцы, которые не проходили военную службу до или во время учебы в ВУЗе, также будут проходить базовую военную службу. Следовательно, обязательность БВС распространяется не только на студентов.

Сроки базовой военной службы составят до пяти месяцев в мирное время, из которых:

до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка;

до двух месяцев осуществляется профессиональная подготовка.

Во время действия военного положения сроки будут определены в указе президента Украины.

Важно: для женщин (за исключением фармацевтов и медиков) вся военная служба будет оставаться вопросом доброй воли и собственного желания.

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