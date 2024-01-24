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Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

24 января 2024 23:58
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине — к каким изменениям следует готовиться молодым людям с 18 лет
Выпуск молодых военных в Академии сухопутных войск. Фото: portal.lviv.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине готовятся существенные изменения в процесс мобилизации, в том числе среди них введение базовой военной подготовки. В будущем это может повлиять на предельный мобилизационный возраст. После прохождения базовой военной службы (БВС) наряду с военнообязанными в возрасте до 60 лет, как это предусмотрено действующим законодательством, потенциальным мобилизационным ресурсом могут стать мужчины в возрасте 18–25 лет.

Об этом рассказал юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук в статье "Годы годности: как молодежь 18-25 лет может быть мобилизована" на ZN.UA.

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Что предусмотрено действующим законодательством

Как рассказал правовед, согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", юноши в возрасте от 18 до 27 лет считаются призывниками и подлежат только призыву на срочную военную службу.

Но поскольку во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится, такие лица могут присоединяться к войску только по собственному желанию. Исключение только те мужчины до 27 лет, которые имеют военно-учетную специальность.

Каких изменений следует ожидать в будущем

Как объясняет Владимир Романчук, новым законопроектом предусмотрена ликвидация срочной военной службы . В Украине же появится обязательная базовая военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Но не сразу, как было в первой версии проекта закона, а с 2025 года.

Ее будут проходить в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях для получения военно-учетной специальности. После прохождения базовой службы граждане призывного возраста будут на учете как военнообязанные.

А военнообязанные, согласно действующим ст. 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и ст. 39 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", подлежат призыву во время мобилизации.

"Поэтому все обсуждения по уменьшению предельного мобилизационного возраста с 27 до 25 лет выглядят уже не так остро и актуально, поскольку в армию могут быть рекрутированы юноши хоть 18, хоть 22 лет", — отметил Романчук.

Юрист также добавил, что мужчины 18-25 лет могут выбирать год и период прохождения базовой военной службы до того, как им исполнится 25 лет.

Такую подготовку будут проводить в:

  • высших военных учебных заведениях;
  • военных учебных подразделениях высшего образования;
  • обучающих частях (центрах) Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта;
  • заведениях профессионального высшего и высшего образования всех форм собственности (речь идет также о "послешкольные" учебные заведения).

При этом важно, что украинцы, которые не проходили военную службу до или во время учебы в ВУЗе, также будут проходить базовую военную службу. Следовательно, обязательность БВС распространяется не только на студентов.

Сроки базовой военной службы составят до пяти месяцев в мирное время, из которых:

  • до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка;
  • до двух месяцев осуществляется профессиональная подготовка.

Во время действия военного положения сроки будут определены в указе президента Украины.

Важно: для женщин (за исключением фармацевтов и медиков) вся военная служба будет оставаться вопросом доброй воли и собственного желания.

Ранее мы сообщали, что генерал ВСУ заявил о необходимости понижения мобилизационного возраста мужчин.

Напомним, мы писали, в ВСУ рассказали, как бороться с низкой мотивацией мобилизованных новобранцев.

Также мы информировали, где новобранцам предлагают наибольшие единовременные выплаты за контракт с ВСУ.

война
Украина
мобилизация
молодежь

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