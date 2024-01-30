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Что поможет улучшить процесс мобилизации в Украине — военный назвал условия

30 января 2024 22:54
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как повысить эффективность мобилизации в Украине — военный назвал решение
Тренировка батальона территориальной обороны Киева. Фото: Александр Ратушняк/LB.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие добровольцы присоединились к войску, чтобы защищать государство от оккупанта. Однако сейчас на фронте ощущается определенная нехватка живой силы. Соответственно украинским властям следует искать решения, которые позволят повысить эффективность мобилизации.

Так, начальник службы по связям с общественностью 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин в эфире Radio NV выразил мнение, что именно поможет усовершенствовать процесс мобилизации в Украине.

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Военный считает, что ТЦК и СП должны следовать примеру зарубежных военных структур, где военная служба является почвой любой карьеры.

"В контексте мобилизации очень важно то, что нужно повышать институционально престиж военной службы, чтобы человек понимал, что это для него станет потом, возможно, социальным лифтом", — отметил Лазуткин.

Он привел пример Израиля, где человеку, не проходившему военную службу, очень сложно выстраивать свою дальнейшую карьеру, особенно в государственных структурах. Военный уверен, что так же должно быть и в Украине.

При этом Лазуткин подчеркнул, что пополнить армию мотивированными и профессиональными бойцами может именно благодаря рекрутингу, внедренному в нашем государстве осенью 2023 года.

"Я думаю, этот путь при внедряемом сейчас рекрутинге может привести к повышению качественных и количественных показателей", — считает военный.

Таким образом Дмитрий Лазуткин выделил три важных условия, которые обеспечат повышение престижа военной службы:

  1. Внедрение системы льгот и бонусов для военнослужащих. К примеру, у военного появится возможность учиться в вузе бесплатно, он сможет получить собственное жилье, будет иметь бесплатное и качественное медицинское обслуживание. При этом следует отметить, что УБД в Украине имеют такие социальные гарантии, а также другие льготы.
  2. Улучшение условий службы. Это касается как материального обеспечения, так и морально-психологического климата в армии.
  3. Разработка эффективной системы рекрутинга. Она должна быть направлена на то, чтобы привлечь в военную службу наиболее мотивированных и подготовленных людей.

 

Ранее генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин.

Напомним, мы писали, что народный депутат Дмитрий Наталуха объяснил, почему следует разработать легальные возможности избежать мобилизации.

Также мы информировали, что в ВСУ рассказали, как решить болезненную проблему мобилизации.

война
ВСУ
Украина
военные
мобилизация

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