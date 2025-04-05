Буданов пояснив, що буде з Росією після завершення війни

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: скриншот

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відповів, що буде з Росією після закінчення війни. За його словами, противник істотно не зменшуватиме кількість армії.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Анні Максимчук у суботу, 5 квітня.

Реклама

Читайте також:

Росія після війни

"Перш за все, істотно зменшувати кількість Збройних сил вони не будуть і абсолютно ні", — зазначив Буданов.

За його словами, цьому є логічні пояснення. Насамперед Росії потрібна така кількість армії, згідно з їх стратегією.

"Зараз відсотків так 50 всього цього воєнного бюджету "зʼїдають" воєнні виплати — доплати бійцям, одноразові виплати за підписання контракту, фінальні виплати, якщо він дожив до кінця контракту, виплати за поранення, загибель і так далі. Друга частина — це оплата на закупівлю боєприпасів, і третя — на ремонт і обслуговування техніки", — каже Буданов.

Начальник ГУР наголосив, коли війна закінчиться, тоді звільниться величезний бюджет. Внаслідок цього зменшення не буде.

Нагадаємо, Буданов висловився про українців, які не хочуть захищати країну. За його словами, вони не можуть бути громадянами.

Також керівник ГУР розповів про звільнення від окупантів агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині.