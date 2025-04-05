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Буданов висловився про людей, які не хочуть захищати Україну

5 квітня 2025 22:18
Аркадій Пастула - Редактор
Буданов висловився про українців, які не хочуть захищати країну
Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловився про людей, які не хочуть захищати країну. Він наголосив, що вони не є громадянами.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Анні Максимчук у суботу, 5 квітня.

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Люди, які не хочуть захищати Україну

Буданов наголосив, що прокидатися вже пізно. За його словами, час на це вичерпаний.

"Якщо він не прокинувся за 11 років, то, мабуть, це не його", — зазначив начальник ГУР.

Він запитав, як може бути громадянин України, який не хоче захищати Україну. 

"І чи громадянин він після цього? Він жодним чином не може вважати себе громадянином, і суспільство має сприймати його саме так. Як би жорстко це не звучало", — зауважив Буданов.

За його словами, хтось може захищати Україну з автоматом в руках, хтось — в тилу, але всі повинні працювати на перемогу.

Нагадаємо, Буданов розповів про спецоперацію ГУР, під час якої звільнили агрегатний завод у Вовчанську Харківської області.

Раніше Буданов повідомив, що воїни ГУР першими серед структур Сил безпеки та оборони України перенесли війну на територію Росії.

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