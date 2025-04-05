Буданов высказался об украинцах, которые не хотят защищать страну

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: скриншот

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказался о людях, которые не хотят защищать страну. Он отметил, что они не являются гражданами.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью Анне Максимчук в субботу, 5 апреля.

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Люди, которые не хотят защищать Украину

Буданов отметил, что просыпаться уже поздно. По его словам, время на это исчерпано.

"Если он не проснулся за 11 лет, то, видимо, это не его", — отметил начальник ГУР.

Он спросил, как может быть гражданин Украины, который не хочет защищать Украину.

"И гражданин ли он после этого? Он никоим образом не может считать себя гражданином, и общество должно воспринимать его именно так. Как бы жестко это ни звучало", — отметил Буданов.

По его словам, кто-то может защищать Украину с автоматом в руках, кто-то — в тылу, но все должны работать на победу.

Напомним, Буданов рассказал о спецоперации ГУР, во время которой освободили агрегатный завод в Волчанске Харьковской области.

Ранее Буданов сообщил, что воины ГУР первыми среди структур Сил безопасности и обороны Украины перенесли войну на территорию России.