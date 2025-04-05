Буданов объяснил, что будет с Россией после завершения войны

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: скриншот

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил, что будет с Россией после окончания войны. По его словам, противник существенно не будет уменьшать количество армии.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью Анне Максимчук в субботу, 5 апреля.

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Россия после войны

"Прежде всего, существенно уменьшать количество Вооруженных сил они не будут и абсолютно нет", — отметил Буданов.

По его словам, этому есть логические объяснения. Прежде всего России нужно такое количество армии, согласно их стратегии.

"Сейчас процентов так 50 всего этого военного бюджета "съедают" военные выплаты — доплаты бойцам, единоразовые выплаты за подписание контракта, финальные выплаты, если он дожил до конца контракта, выплаты за ранение, гибель и так далее. Вторая часть — это оплата на закупку боеприпасов, и третья — на ремонт и обслуживание техники", — говорит Буданов.

Начальник ГУР подчеркнул, когда война закончится, тогда освободится огромный бюджет. Вследствие этого уменьшения не будет.

Напомним, Буданов высказался об украинцах, которые не хотят защищать страну. По его словам, они не могут быть гражданами.

Также руководитель ГУР рассказал об освобождении от оккупантов агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине.