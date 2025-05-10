За словами Єрмака, у разі не згоди йти на 30-денне перемир'я РФ можуть чекати потужні санкції

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив у своєму зверненні про те, як відбувається процес перемовин щодо 30-денного перемир'я між Україною та РФ. Він проінформував, як будуть діяти західні країни, якщо Росія від нього відмовиться.

Відповідне звернення Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram.

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Як тривають перемовини щодо перемир'я

За словами Єрмака, наразі триває процес консультацій. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і вони говорили в тому числі про місячне припинення вогню як початок, сказав голова Офісу президента.

Єрмак зазначив, що саме 30-денне перемир'я є принциповою позицією президента і всієї команди.

"Головне, що Сполучені Штати та інші наші стратегічні партнери, такі як Великобританія, Франція, Німеччина та інші, це підтримують. Вони теж говорять зі Сполученими Штатами", — заявив Єрмак.

Він додав, що зараз розглядаються можливості додаткового тиску на Росію у випадку, якщо Кремль відмовиться від перемир'я.

"В першу чергу це можливість дуже сильних санкцій. Законопроєкти готові в Конгресі Сполучених Штатів", — заявив Єрмак.

Раніше повідомлялось, що Москва підтримує ідею 30-денного перемир'я. Проте для цього врахувати деякі нюанси, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну, в "ідеалі", до 30-денного припинення вогню. Він попередив, що якщо цього не буде дотримано, тоді Сполучені Штати й партнери Америки введуть додаткові санкції.