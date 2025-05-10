По словам Ермака, в случае не согласия идти на 30-дневное перемирие РФ могут ждать мощные санкции

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил в своем обращении о том, как происходит процесс переговоров по 30-дневному перемирию между Украиной и РФ. Он проинформировал, как будут действовать западные страны, если Россия от него откажется.

Соответствующее обращение Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram.

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Как идут переговоры о перемирии

По словам Ермака, сейчас идет процесс консультаций. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и они говорили, в том числе, о месячном прекращении огня как начале, сказал глава Офиса президента.

Ермак отметил, что именно 30-дневное перемирие является принципиальной позицией президента и всей команды.

"Главное, что Соединенные Штаты и другие наши стратегические партнеры, такие как Великобритания, Франция, Германия и другие, это поддерживают. Они тоже говорят с Соединенными Штатами", — заявил Ермак.

Он добавил, что сейчас рассматриваются возможности дополнительного давления на Россию в случае, если Кремль откажется от перемирия.

"В первую очередь это возможность очень сильных санкций. Законопроекты готовы в Конгрессе Соединенных Штатов", — заявил Ермак.

Ранее сообщалось, что Москва поддерживает идею 30-дневного перемирия. Однако для этого нужно учесть некоторые нюансы, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину, в "идеале", к 30-дневному прекращению огня. Он предупредил, что если это не будет соблюдено, тогда Соединенные Штаты и партнеры Америки введут дополнительные санкции.