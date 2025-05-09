Прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Москва підтримує ідею 30-денного перемир'я. Проте для цього врахувати деякі нюанси.

Про це росЗМІ заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

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Про які нюанси йдеться

Прессекретар диктатора Путіна зазначив, що Москва "відразу погодилась на перемир'я", однак "необхідно врахувати нюанси". Хоча про які нюанси йдеться, він не повідомив.

Раніше Кремль вимагав в рамках подібного перемир'я поновити зв'язок з міжнародною банківською системою SWIFT. Хоча ще раніше, до такої умови, Пєсков заявляв, що таке довге перемир'я взагалі неможливе.

Замість цього Путін влаштував власне "Великоднє перемир'я", хоча російські окупанти самі й порушували його понад трьох тисяч разів.

Крім цього, Пєсков заявив, що під час розмови Путіна та президента Бразилії йшлося про війну в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну, в "ідеалі", до 30-денного припинення вогню. Він попередив, що якщо цього не буде дотримано, тоді Сполучені Штати й партнери Америки введуть додаткові санкції.

Також Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Однак Росія має довести, що і вона готова до миру.