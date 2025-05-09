Пєсков заявив, що Росія відразу погодилась на 30-денне перемир'я

Кремль за 30-денне перемир'я, але є нюанси, — речник Путіна
Москва підтримує ідею 30-денного перемир'я. Проте для цього врахувати деякі нюанси.
Про це росЗМІ заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
Про які нюанси йдеться
Прессекретар диктатора Путіна зазначив, що Москва "відразу погодилась на перемир'я", однак "необхідно врахувати нюанси". Хоча про які нюанси йдеться, він не повідомив.
Раніше Кремль вимагав в рамках подібного перемир'я поновити зв'язок з міжнародною банківською системою SWIFT. Хоча ще раніше, до такої умови, Пєсков заявляв, що таке довге перемир'я взагалі неможливе.
Замість цього Путін влаштував власне "Великоднє перемир'я", хоча російські окупанти самі й порушували його понад трьох тисяч разів.
Крім цього, Пєсков заявив, що під час розмови Путіна та президента Бразилії йшлося про війну в Україні.
Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну, в "ідеалі", до 30-денного припинення вогню. Він попередив, що якщо цього не буде дотримано, тоді Сполучені Штати й партнери Америки введуть додаткові санкції.
Також Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Однак Росія має довести, що і вона готова до миру.
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