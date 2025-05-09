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Кремль за 30-дневное перемирие, но есть нюансы, — Песков

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Дата публикации 9 мая 2025 23:38
Песков заявил, что Россия сразу согласилась на 30-дневное перемирие
Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Москва поддерживает идею 30-дневного перемирия. Однако для этого нужно учесть некоторые нюансы.

Об этом росСМИ заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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О каких нюансах говорится

Пресс-секретарь диктатора Путина отметил, что Москва "сразу согласилась на перемирие", однако "необходимо учесть нюансы". Хотя о каких нюансах идет речь, он не сообщил.

Ранее Кремль требовал в рамках подобного перемирия возобновить связь с международной банковской системой SWIFT. Хотя еще раньше, до такого условия, Песков заявлял, что такое долгое перемирие вообще невозможно.

Вместо этого Путин устроил собственное "Пасхальное перемирие", хотя российские оккупанты сами и нарушали его более трех тысяч раз.

Кроме этого Песков заявил, что во время разговора Путина и президента Бразилии речь также шла о войне в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину в "идеале" к 30-дневному прекращению огня. Он предупредил, что если это не будет соблюдено, тогда Соединенные Штаты и партнеры Америки введут дополнительные санкции.

Также Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Однако Россия должна доказать, что и она готова к миру.

владимир путин Дмитрий Песков Кремль перемирие война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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