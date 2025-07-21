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Головна Армія Шаповалов зробив першу заяву на новій посаді

Шаповалов зробив першу заяву на новій посаді

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 16:30
Геннадій Шаповалов — над чим працюватиме командувач Сухопутних військ
Командувач Сухопутних військ Геннадій Шаповалов. Фото: facebook/OperationalCommandSouth

Одним із найголовніших завдань на сьогодні є генерація війська, яка включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ. Комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян.

Про це заявив новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов у Telegram 21 липня. 

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Шаповалов наголосив, що станом на сьогодні одним із найголовніших завдань є генерація  військ. Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ. За його словами, комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян.

"Майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне — збереження самого факту існування нашої держави", — підкреслив командувач Сухопутних військ. 

Він додав, що війна вимагає постійного вдосконалення та розвитку у питаннях бойової підготовки, тому вона має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються воїни на фронті. На думку Шаповалова, це перш за все впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад.

"Для мене принципово важливим є розвиток усіх без винятку складових Сухопутних військ: від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації. Забезпечення сучасними технологіями та озброєнням в умовах війни стало життєвою необхідністю, що дозволить нам мати перевагу над ворогом", — заявив командувач. 

Окремо він відзначив, що особливу увагу приділятиме розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів зв'язку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом. 

Шаповалов наголосив, що перемога залежить від єдності наших зусиль, адже військові не існують окремо від суспільства. Він вважає, що успіх армії можливий лише за умов тісної взаємодії з громадянами, ветеранами, волонтерами, органами державної влади, місцевим самоврядуванням та міжнародними партнерами. Тільки спільно Україна зможе відновити мир та захистити наше майбутнє. 

"Готовий до відкритого діалогу, ініціатив, пропозицій і конструктивної критики. Час вимагає від нас чітких дій, ефективних рішень і максимальної концентрації на головному — зміцненні війська, яке сьогодні тримає лінію оборони країни", — підкреслив командувач Сухопутних військ. 

Нагадаємо, 19 червня Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ. 

Колишній командувач Михайло Драпатий 1 червня пішов у відставку. За його словами, це усвідомлений крок.

ЗСУ військові війна в Україні фронт Сухопутні війська
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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