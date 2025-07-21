Геннадий Шаповалов — над чем будет работать командующий Сухопутными войсками

Командующий Сухопутными войсками Геннадий Шаповалов. Фото: facebook/OperationalCommandSouth

Одной из главных задач на сегодня является генерация войска, которая включает процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск. Комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан.

Об этом заявил новый командующий Сухопутных войск ВСУ Геннадий Шаповалов в Telegram 21 июля.

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Шаповалов отметил, что на сегодня одной из главных задач является генерация войск. Она включает процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск. По его словам, комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан.

"Будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на основное — сохранение самого факта существования нашего государства", — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Он добавил, что война требует постоянного совершенствования и развития в вопросах боевой подготовки, поэтому она должна соответствовать тем реалиям, с которыми ежедневно сталкиваются воины на фронте. По мнению Шаповалова, это прежде всего внедрение современных методик, основанных на реальном боевом опыте, а также высокопрофессиональный инструкторско-преподавательский состав.

"Для меня принципиально важным является развитие всех без исключения составляющих Сухопутных войск: от пехоты и танковых подразделений до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации. Обеспечение современными технологиями и вооружением в условиях войны стало жизненной необходимостью, что позволит нам иметь преимущество над врагом", — заявил командующий.

Отдельно он отметил, что особое внимание будет уделять развитию всего спектра беспилотных систем, а также современных средств связи и управления, которые обеспечат нам преимущество над врагом.

Шаповалов отметил, что победа зависит от единства наших усилий, ведь военные не существуют отдельно от общества. Он считает, что успех армии возможен только при условии тесного взаимодействия с гражданами, ветеранами, волонтерами, органами государственной власти, местным самоуправлением и международными партнерами. Только совместно Украина сможет восстановить мир и защитить наше будущее.

"Готов к открытому диалогу, инициативам, предложениям и конструктивной критике. Время требует от нас четких действий, эффективных решений и максимальной концентрации на главном — укреплении войска, которое сегодня держит линию обороны страны", — подчеркнул командующий Сухопутных войск.

Напомним, 19 июня Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутных войск ВСУ.

Бывший командующий Михаил Драпатый 1 июня ушел в отставку. По его словам, это осознанный шаг.