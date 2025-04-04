В НАТО вважають, що ЗСУ не може активно наступати, але й повної поразки від РФ не зазнає

Бійці ЗСУ на передовій. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У комітеті Сенату США зі збройних сил пройшли слухання стосовно військових конфліктів у світі, в тому числі й стосовно війни в Україні. Американських сенаторів цікавили перспективи війни на теренах нашої держави й можливість гіпотетичної поразки України.

Подробиці засідання комітету передає телеканал C-SPAN.

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На засіданні виступав генерал Крістофер Каволі, Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі. Він зазначив, що Україна зараз займає міцні оборонні позиції, але брак людей не дозволяє ЗСУ масовано контратакувати.

При цьому генерал заявив, що попри чисельну перевагу російських окупантів він не бачить причин для повної поразки України. Така можливість є мінімальною, сказав військовий.

"У війні немає нічого неминучого. І українці зараз перебувають на дуже сильних оборонних позиціях і слабко покращують свою здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції. Сидячи тут зараз, важко уявити великий український наступ, який очистить кожен квадратний сантиметр України від ворога. Але так само важко уявити, що Україна зазнає краху і програє цей конфлікт. Я не думаю, що українська поразка є неминучою", — зазначив генерал Каволі.

Раніше ми повідомляли, що окупанти побоюються атак ЗСУ по заводах в окупованому Криму. Місцеві мешканці помітили, що бухту суднобудівного заводу "Затока" у Керчі охороняє річковий артилерійський катер.

А колишній командир підрозділу НГУ "Дніпро-1" Юрій Береза вважає, що Київ невдовзі опиниться під потужними атаками з боку Росії. Також він заявив, що безпека кордону можлива лише тоді, коли ЗСУ не лише вийдуть на кордони 1991 року, а й створять санітарну зону на території Росії.