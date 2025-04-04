В НАТО считают, что ВСУ не может активно наступать, но и полного поражения от РФ не потерпит

Бойцы ВСУ на передовой. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В комитете Сената США по вооруженным силам прошли слушания относительно военных конфликтов в мире, в том числе и относительно войны в Украине. Американских сенаторов интересовали перспективы войны на территории нашего государства и возможность гипотетического поражения Украины.

Подробности заседания комитета передает телеканал C-SPAN.

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На заседании выступал генерал Кристофер Каволи, Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе. Он отметил, что Украина сейчас занимает прочные оборонительные позиции, но нехватка людей не позволяет ВСУ массированно контратаковать.

При этом генерал заявил, что несмотря на численное преимущество российских оккупантов он не видит причин для полного поражения Украины. Такая возможность является минимальной, сказал военный.

"В войне нет ничего неизбежного. И украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным", — отметил генерал Каволи.

Ранее мы сообщали, что оккупанты опасаются атак ВСУ по заводам в оккупированном Крыму. Местные жители заметили, что бухту судостроительного завода "Залив" в Керчи охраняет речной артиллерийский катер.

А бывший командир подразделения НГУ "Днепр-1" Юрий Береза считает, что Киев вскоре окажется под мощными атаками со стороны России. Также он заявил, что безопасность границы возможна только тогда, когда ВСУ не только выйдут на границы 1991 года, но и создадут санитарную зону на территории России.