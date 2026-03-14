Серед постраждалих унаслідок удару РФ по Запорізькому району діти
У ніч проти суботи, 14 березня, росіяни атакували Запорізький район. Зазнав пошкоджень приватний будинок. Є травмовані.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Запорізького району в ніч проти 14 березня
Спалахнула пожежа — її загасили надзвичайники. Зазнали поранень четверо людей: 35-річна жінка, 40-річний чоловік, 11-річний хлопчик і 16-річна дівчина.
Читайте Новини.LIVE!