Серед постраждалих унаслідок удару РФ по Запорізькому району діти

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ГУ ДСНС України в місті Києві

У ніч проти суботи, 14 березня, росіяни атакували Запорізький район. Зазнав пошкоджень приватний будинок. Є травмовані.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Запорізького району в ніч проти 14 березня

Спалахнула пожежа — її загасили надзвичайники. Зазнали поранень четверо людей: 35-річна жінка, 40-річний чоловік, 11-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

Раніше стало відомо, що в ніч проти 13 березня росіяни завдали дронового удару по портовій інфраструктурі Одещини. Під ударом опинився продуктовий склад.

Також ми повідомляли, що вночі 13 березня зазнав атаки БпЛА Новгород-Сіверський. Від влучання постраждала будівля міської бібліотеки.