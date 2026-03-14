Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Серед постраждалих унаслідок удару РФ по Запорізькому району діти

Серед постраждалих унаслідок удару РФ по Запорізькому району діти

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 01:56
Серед постраждалих унаслідок удару РФ по Запорізькому району діти
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ГУ ДСНС України в місті Києві

У ніч проти суботи, 14 березня, росіяни атакували Запорізький район. Зазнав пошкоджень приватний будинок. Є травмовані.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Запорізького району в ніч проти 14 березня 

Спалахнула пожежа — її загасили надзвичайники. Зазнали поранень четверо людей: 35-річна жінка, 40-річний чоловік, 11-річний хлопчик і 16-річна дівчина. 

Раніше стало відомо, що в ніч проти 13 березня росіяни завдали дронового удару по портовій інфраструктурі Одещини. Під ударом опинився продуктовий склад.

Також ми повідомляли, що вночі 13 березня зазнав атаки БпЛА Новгород-Сіверський. Від влучання постраждала будівля міської бібліотеки.

діти Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні постраждалі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації