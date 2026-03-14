Главная Армия От удара РФ по Запорожскому району пострадали четверо людей

От удара РФ по Запорожскому району пострадали четверо людей

Дата публикации 14 марта 2026 01:56
Спасатель тушит пожар. Фото: ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве

Ночью в субботу, 14 марта, россияне обстреляли Запорожский район. Есть повреждения в частном доме. Пострадали люди.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Реклама
Последствия обстрела Запорожского района в ночь на 14 марта

Вспыхнул пожар — его потушили чрезвычайники. Получили ранения четыре человека: 35-летняя женщина, 40-летний мужчина, 11-летний мальчик и 16-летняя девушка.

Ранее стало известно, что в ночь на 13 марта россияне нанесли дроновый удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Под ударом оказался продуктовый склад.

Также мы сообщали, что ночью 13 марта подвергся атаке БпЛА Новгород-Северский. От попадания пострадало здание городской библиотеки.

дети Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор
Мария Чекарёва
