Аеродром Кіровське у Криму — СБУ уразила літаки РФ

Очільник СБУ Василь Малюк. Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України у ніч проти 28 червня провела чергову успішну спецоперацію, що завдали масштабних втрат ворогу. Російські війська втратили три гелікоптери та самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Реклама

Читайте також:

Успішна спецоперація СБУ 28 червня

У СБУ розповіли, що цієї ночі дрони української спецслужби атакували військовий аеродром "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму.

"Було завдано вогневого ураження по місцях дислокації авіаційного компонента, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога", — йдеться у повідомленні.

В результаті знищено багатоцільові та ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Крім того, протягом ночі на російському аеродромі ще відбувалась вторинна детонація.

"СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога", — наголосили у спецслужбі.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", яка завдала збитків авіації ворога на понад 2 мільярди доларів.

Тоді українські спецпризначенці відпрацювали відразу по чотирьох військових аеродромах Росії та знищили десятки ворожих літаків.