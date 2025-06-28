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Головна Армія СБУ провела нову спецоперацію — у РФ масштабні втрати

СБУ провела нову спецоперацію — у РФ масштабні втрати

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 16:36
Аеродром Кіровське у Криму — СБУ уразила літаки РФ
Очільник СБУ Василь Малюк. Фото: пресслужба СБУ
Ключові моменти Успішна спецоперація СБУ 28 червня

Служба безпеки України у ніч проти 28 червня провела чергову успішну спецоперацію, що завдали масштабних втрат ворогу. Російські війська втратили три гелікоптери та самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". 

Про це повідомила пресслужба СБУ

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Успішна спецоперація СБУ 28 червня

У СБУ розповіли, що цієї ночі дрони української спецслужби атакували військовий аеродром "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму.

"Було завдано вогневого ураження по місцях дислокації авіаційного компонента, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога", — йдеться у повідомленні. 

В результаті знищено багатоцільові та ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Крім того, протягом ночі на російському аеродромі ще відбувалась вторинна детонація.

"СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога", — наголосили у спецслужбі.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина",  яка завдала збитків авіації ворога на понад 2 мільярди доларів. 

Тоді українські спецпризначенці відпрацювали відразу по чотирьох військових аеродромах Росії та знищили десятки ворожих літаків. 

СБУ Крим росіяни спецоперація літаки війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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