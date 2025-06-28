Аэродром Кировское в Крыму — СБУ поразила самолеты РФ

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины в ночь на 28 июня провела очередную успешную спецоперацию, которая нанесла масштабные потери врагу. Российские войска потеряли три вертолета и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Успешная спецоперация СБУ 28 июня

В СБУ рассказали, что этой ночью дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму.

"Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БпЛА врага", — говорится в сообщении.

В результате уничтожены многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Кроме того, в течение ночи на российском аэродроме еще происходила вторичная детонация.

"СБУ системно работает над снижением возможностей РФ наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины. Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага", — отметили в спецслужбе.

Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", которая нанесла ущерб авиации врага на более чем 2 миллиарда долларов.

Тогда украинские спецназовцы отработали сразу по четырем военным аэродромам России и уничтожили десятки вражеских самолетов.