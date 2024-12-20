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СБУ оголосила підозру генералу РФ за удар по журналістах Reuters

20 грудня 2024 18:08
Аркадій Пастула - Редактор
СБУ оголосила підозру генералу РФ, який наказав обстріл готелю з журналістами Reuters
Олексій Кім. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Служба безпеки України оголосила підозру російському генералу Олексію Кіму. Відомо, що саме він віддав наказ ударити ракетою "Іскандер-М" по знімальній групі Reuters 24 серпня цього року.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у п'ятницю, 20 грудня.

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Удар по журналістах Reuters

Внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув співробітник Reuters. Крім того, п'ятеро його колег отримали поранення.

"За даними слідчих СБУ, відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім. Він обіймає посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил РФ. Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні", — йдеться у повідомленні.

Олексій Кім
Підозра генералу РФ. Фото: СБУ

Для здійснення обстрілу Кім залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ. Окупанти завдали удару по готелю балістичною ракетою "Іскандер-М".

Російським обстрілом було зруйновано будівлю цивільного об’єкта. Також ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще п'ять осіб.

Слідчі СБУ заочно оголосили Кіму підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: 

  • ведення агресивної війни;
  • порушення законів та звичаїв війни.

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Кожного воєнного злочинця РФ буде знайдено і покарано", — додали в СБУ.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області ракетою "Іскандер". Під обстріл потрапив готель, в якому були іноземні журналісти.

Відомо, що у готелі перебувала команда Reuters із шести осіб. Згодом стало відомо про загибель Райана Еванса.

СБУ журналісти обстріли окупанти ракети Краматорськ

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