СБУ оголосила підозру генералу РФ, який наказав обстріл готелю з журналістами Reuters

СБУ оголосила підозру генералу РФ за удар по журналістах Reuters
Служба безпеки України оголосила підозру російському генералу Олексію Кіму. Відомо, що саме він віддав наказ ударити ракетою "Іскандер-М" по знімальній групі Reuters 24 серпня цього року.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у п'ятницю, 20 грудня.
Удар по журналістах Reuters
Внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув співробітник Reuters. Крім того, п'ятеро його колег отримали поранення.
"За даними слідчих СБУ, відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім. Він обіймає посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил РФ. Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні", — йдеться у повідомленні.
Для здійснення обстрілу Кім залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ. Окупанти завдали удару по готелю балістичною ракетою "Іскандер-М".
Російським обстрілом було зруйновано будівлю цивільного об’єкта. Також ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще п'ять осіб.
Слідчі СБУ заочно оголосили Кіму підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ведення агресивної війни;
- порушення законів та звичаїв війни.
"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Кожного воєнного злочинця РФ буде знайдено і покарано", — додали в СБУ.
Нагадаємо, у ніч на 25 серпня російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області ракетою "Іскандер". Під обстріл потрапив готель, в якому були іноземні журналісти.
Відомо, що у готелі перебувала команда Reuters із шести осіб. Згодом стало відомо про загибель Райана Еванса.
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