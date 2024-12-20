СБУ объявила подозрение генералу РФ, который приказал обстрел отеля с журналистами Reuters

Алексей Ким. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому генералу Алексею Киму. Известно, что именно он отдал приказ ударить ракетой "Искандер-М" по съемочной группе Reuters 24 августа этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в пятницу, 20 декабря.

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В результате российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске погиб сотрудник Reuters. Кроме того, пятеро его коллег получили ранения.

"По данным следователей СБУ, ответственным за эту воздушную атаку является российский генерал-полковник Алексей Ким. Он занимает должность заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил РФ. Именно Ким подписал директиву и отдал боевой приказ на огневое поражение отеля, где находились только гражданские", — говорится в сообщении.

Подозрение генералу РФ. Фото: СБУ

Для осуществления обстрела Ким привлек одно из подчиненных ему подразделений ракетных войск. Оккупанты нанесли удар по отелю баллистической ракетой "Искандер-М".

Российским обстрелом было разрушено здание гражданского объекта. Также повреждения разной степени тяжести получили еще пять человек.

Следователи СБУ заочно объявили Киму подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ведение агрессивной войны;

нарушение законов и обычаев войны.

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности. Каждый военный преступник РФ будет найден и наказан", — добавили в СБУ.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 августа российские оккупанты атаковали Краматорск Донецкой области ракетой "Искандер". Под обстрел попала гостиница, в которой находились иностранные журналисты.

Известно, что в отеле находилась команда Reuters из шести человек. Впоследствии стало известно о гибели Райана Эванса.