СБУ объявила подозрение генералу РФ, который приказал обстрел отеля с журналистами Reuters

СБУ объявила подозрение генералу РФ за удар по журналистам
Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому генералу Алексею Киму. Известно, что именно он отдал приказ ударить ракетой "Искандер-М" по съемочной группе Reuters 24 августа этого года.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в пятницу, 20 декабря.
Удар по журналистам Reuters
В результате российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске погиб сотрудник Reuters. Кроме того, пятеро его коллег получили ранения.
"По данным следователей СБУ, ответственным за эту воздушную атаку является российский генерал-полковник Алексей Ким. Он занимает должность заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил РФ. Именно Ким подписал директиву и отдал боевой приказ на огневое поражение отеля, где находились только гражданские", — говорится в сообщении.
Для осуществления обстрела Ким привлек одно из подчиненных ему подразделений ракетных войск. Оккупанты нанесли удар по отелю баллистической ракетой "Искандер-М".
Российским обстрелом было разрушено здание гражданского объекта. Также повреждения разной степени тяжести получили еще пять человек.
Следователи СБУ заочно объявили Киму подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ведение агрессивной войны;
- нарушение законов и обычаев войны.
"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности. Каждый военный преступник РФ будет найден и наказан", — добавили в СБУ.
Напомним, в ночь на 25 августа российские оккупанты атаковали Краматорск Донецкой области ракетой "Искандер". Под обстрел попала гостиница, в которой находились иностранные журналисты.
Известно, что в отеле находилась команда Reuters из шести человек. Впоследствии стало известно о гибели Райана Эванса.
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