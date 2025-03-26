РФ обходить санкції й озброюється через треті країни як змінились атаки

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: скриншот

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що попри санкції, Росія все ще має доступ до комплектуючих для виготовлення ракет, дронів і гелікоптерів — через контрабанду та треті країни. Водночас він підкреслив: найдієвішими санкціями залишаються обмеження в енергетичній сфері, адже саме нафтогазові прибутки РФ спрямовує на війну проти України.

Про це Юрій Ігнат заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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"Найкращі санкції проти Росії – це зупинка і нафтогазової галузі, яка дозволяє припинити потік нефтєдоларів, які Росія використовує для вбивства нашої країни в цілому", — наголосив Ігнат.

Росія навмисно перевантажує ППО України

За словами Ігната, у 2024 році Росія випустила вже понад 40 тисяч керованих авіабомб, а з січня значно зросла кількість застосованих балістичних ракет, зокрема "Іскандер-М" і північнокорейських аналогів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські сили ППО збили понад 100 балістичних ракет і понад 17 тисяч "шахедів" із приблизно 22 тисяч, запущених по Україні.

"Вони збільшують застосування саме "Шахедів". Крім "Шахедів", летять, звісно, дрони-імітатори. Для того, щоб перевантажити нашу протиповітряну оборону, для того, щоб ускладнити повітряну установку в цілому. Тому, що, розумієте, коли летить одразу 200, а то й 300 інколи до 300 повітряних цілей одночасно, то це треба, як мінімум, органи військового управління навантажити", — пояснив Ігнат.

Наразі ППО України вибудувана як багаторівнева система. Вона включає не лише ЗРК типу Patriot, здатні перехоплювати балістичні ракети та аеродинамічні цілі на відстані до 150 км, а й винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи та армійську авіацію. За словами Ігната, саме мобільні вогневі групи нині збивають до половини всіх "Шахедів".

Окрему роль у системі ППО відіграють вертольоти армійської авіації, які вже неодноразово демонстрували ефективне знищення ворожих дронів у різних областях. До того ж активно застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, які дозволяють не просто "глушити" дрони, а навіть виводити їх з ладу або посадити, не витрачаючи боєприпаси. Водночас Ігнат попередив, що навіть збитий дрон залишається небезпечним — тому цивільним заборонено торкатися уламків або впалих БпЛА.

Росія слабко захищена від повітряних атак

Також Юрій Ігнат зауважив, що наразі Україна має найбільший досвід у збитті повітряних цілей. Навіть попри те, що Україна має меншу кількість засобів ППО, Росія захищається гірше.

"Зрештою, хто, як не Україна, має найбільший досвід у відбитті таких мас. Але, як ми бачимо, все ж таки небо України захищене краще, ніж Росія, з огляду на те, як палають ці нафтовиробники". Розумієте, яка Росія, перекрита", — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пояснив умови за яких може погодитися на зняття санкцій з Росії.

Також Юрій Ігнат пояснив ефективність F-16 на полі бою.