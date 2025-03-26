РФ обходит санкции и вооружается через третьи страны как изменились атаки

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: скриншот

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что несмотря на санкции, Россия все еще имеет доступ к комплектующим для изготовления ракет, дронов и вертолетов — через контрабанду и третьи страны. В то же время он подчеркнул: самыми действенными санкциями остаются ограничения в энергетической сфере, ведь именно нефтегазовые доходы РФ направляет на войну против Украины.

Об этом Юрий Игнат заявил в эфире Вечір.LIVE.

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"Лучшие санкции против России — это остановка и нефтегазовой отрасли, которая позволяет прекратить поток нефтедолларов, которые Россия использует для убийства нашей страны в целом", — подчеркнул Игнат.

Россия намеренно перегружает ПВО Украины

По словам Игната, в 2024 году Россия выпустила уже более 40 тысяч управляемых авиабомб, а с января значительно возросло количество примененных баллистических ракет, в частности "Искандер-М" и северокорейских аналогов. Всего с начала полномасштабного вторжения украинские силы ПВО сбили более 100 баллистических ракет и более 17 тысяч "шахедов" из примерно 22 тысяч, запущенных по Украине.

"Они увеличивают применение именно "Шахедов". Кроме "Шахедов", летят, конечно, дроны-имитаторы. Для того, чтобы перегрузить нашу противовоздушную оборону, для того, чтобы усложнить воздушную установку в целом. Потому что, понимаете, когда летит сразу 200, а то и 300 иногда до 300 воздушных целей одновременно, то это надо, как минимум, органы военного управления нагрузить", — пояснил Игнат.

Сейчас ПВО Украины выстроена как многоуровневая система. Она включает не только ЗРК типа Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты и аэродинамические цели на расстоянии до 150 км, но и истребительную авиацию, мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения и армейскую авиацию. По словам Игната, именно мобильные огневые группы сейчас сбивают до половины всех "Шахедов".

Отдельную роль в системе ПВО играют вертолеты армейской авиации, которые уже неоднократно демонстрировали эффективное уничтожение вражеских дронов в различных областях. К тому же активно применяются средства радиоэлектронной борьбы, которые позволяют не просто "глушить" дроны, а даже выводить их из строя или посадить, не тратя боеприпасы. В то же время Игнат предупредил, что даже сбитый дрон остается опасным — поэтому гражданским запрещено прикасаться к обломкам или упавшим БпЛА.

Россия слабо защищена от воздушных атак

Также Юрий Игнат отметил, что сейчас Украина имеет наибольший опыт в сбивании воздушных целей. Даже несмотря на то, что Украина имеет меньшее количество средств ПВО, Россия защищается хуже.

"В конце концов, кто, как не Украина, имеет наибольший опыт в отражении таких масс. Но, как мы видим, все же небо Украины защищено лучше, чем Россия, учитывая то, как горят эти нефтепроизводители". Понимаете, какая Россия, перекрытая", - пояснил Игнат.

Напомним, президент США Дональд Трамп объяснил условия при которых может согласиться на снятие санкций с России.

Также Юрий Игнат объяснил эффективность F-16 на поле боя.