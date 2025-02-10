Безвести пропавшие военные ВСУ - история воина - новости

Татьяна на митинге памяти военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Муж Татьяны пропал без вести во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Терны ровно год назад. За полтора года до этого он добровольно стал на защиту Украины в составе 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом женщина рассказала Новини.LIVE.

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Татьяна рассказывает, что ее муж вышел на боевое задание в районе населенного пункта Терны ровно год назад, 2 февраля 2024 года, и не вернулся. Считается без вести пропавшим.

"Командование не говорит ничего, просто "ожидайте, мы ничего не знаем". С той позиции не вышел никто, ни один человек. Где-то через дня два ту территорию освобождали, тела погибших достали, но моего мужа там не было. После ее снова заняли с той стороны и сейчас те позиции уже год как оккупированы", — уточнила женщина.

Татьяна надеется и надеется, что муж в плену. Ежедневно ищет его данные по российским сайтам и пабликам, но до сих пор никакой информации о его местонахождении не нашла:

"Он был на учебе в Польше, учился на водителя, но когда вернулся обратно - его сразу перевели в штурмовики, на первом же выходе. Звонил мне каждый раз сразу после выхода с позиций. Обещал перезвонить и в тот раз как выйдет, но не перезвонил".

Моральный дух Татьяны поддерживает их общая с мужем 3-летняя дочь. Женщина советует другим бороться, никогда не опускать руки и ходить на акции памяти военнопленных, чтобы о них слышали другие.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук уточнила, что большинство случаев СЗЧ происходит не на фронте, а именно в учебных центрах. А вот в боевых подразделениях фиксируется в боевых подразделениях.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в Изюме на Харьковщине завершили поисково-спасательную операцию в результате российского обстрела во вторник, 4 февраля.