Безвести пропавшие военные ВСУ - история воина - новости

Пропал без вести ровно год назад, — история военного
Муж Татьяны пропал без вести во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Терны ровно год назад. За полтора года до этого он добровольно стал на защиту Украины в составе 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом женщина рассказала Новини.LIVE.
Татьяна рассказывает, что ее муж вышел на боевое задание в районе населенного пункта Терны ровно год назад, 2 февраля 2024 года, и не вернулся. Считается без вести пропавшим.
"Командование не говорит ничего, просто "ожидайте, мы ничего не знаем". С той позиции не вышел никто, ни один человек. Где-то через дня два ту территорию освобождали, тела погибших достали, но моего мужа там не было. После ее снова заняли с той стороны и сейчас те позиции уже год как оккупированы", — уточнила женщина.
Татьяна надеется и надеется, что муж в плену. Ежедневно ищет его данные по российским сайтам и пабликам, но до сих пор никакой информации о его местонахождении не нашла:
"Он был на учебе в Польше, учился на водителя, но когда вернулся обратно - его сразу перевели в штурмовики, на первом же выходе. Звонил мне каждый раз сразу после выхода с позиций. Обещал перезвонить и в тот раз как выйдет, но не перезвонил".
Моральный дух Татьяны поддерживает их общая с мужем 3-летняя дочь. Женщина советует другим бороться, никогда не опускать руки и ходить на акции памяти военнопленных, чтобы о них слышали другие.
Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук уточнила, что большинство случаев СЗЧ происходит не на фронте, а именно в учебных центрах. А вот в боевых подразделениях фиксируется в боевых подразделениях.
По словам главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в Изюме на Харьковщине завершили поисково-спасательную операцию в результате российского обстрела во вторник, 4 февраля.
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