Безвісти зниклі військові ЗСУ - історія воїна - новини

Тетяна на мітингу пам'яті військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Чоловік Тетяни зник без вісти під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни рівно рік тому назад. За півтора роки до цього він добровільно став на захист України у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади.

Про це жінка розповіла Новини.LIVE.

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Тетяна розповідає, що її чоловік вийшов на бойове завдання в районі населеного пункту Терни рівно рік тому, 2 лютого 2024 року, і не повернувся. Вважається безвісти зниклим.

"Командування не каже нічого, просто "очікуйте, ми нічого не знаємо". З цієї позиції не вийшов ніхто, жодна людина. Десь на днів два ту територію звільняли, тіла загиблих дістали, але мого чоловіка там не було. Опісля її знову зайняли з того боку і наразі ті позиції вже рік як окуповані", — уточнила жінка.

Тетяна сподівається та надіється, що чоловік у полоні. Щодня шукає його дані по російським сайтам і паблікам, але досі жодної інформації про його місцеперебування не знайшла:

"Він був на навчанні у Польщі, вчився на водія, але коли повернувся назад – його відразу перевели у штурмовики, на першому ж виході. Телефонував мені кожного разу відразу після виходу із позицій. Обіцяв передзвонити і того разу як вийде, але не передзвонив".

Моральний дух Тетяни підтримує їх спільна із чоловіком 3-річна донька. Жінка радить іншим боротися, ніколи не опускати руки і ходити на акції пам’яті військовополонених, аби про них чули інші.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук уточнила, що більшість випадків СЗЧ відбувається не на фронті, а саме у навчальних центрах. А от у бойових підрозділах фіксується у бойових підрозділах.

За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, в Ізюмі на Харківщині завершили пошуково-рятувальну операцію внаслідок російського обстрілу у вівторок, 4 лютого.

