Атака дронов по Украине 14 и 15 февраля — сколько попаданий

Последствия атаки РФ по Одессе. Фото: ГСЧС

В ночь на 15 февраля российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских дронов, однако зафиксированы и попадания.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

РФ атаковала Украину ударными БпЛА

С 18:30 14 февраля противник атаковал 83 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Около 50 из них составляли именно "шахеды".

Запуски осуществляли по направлениям Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское и Чауда на временно оккупированной территории АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 55 вражеских БПЛА различных типов.

Отчет работы ПВО. Фото: ВС ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 25 ударных беспилотников на 12 локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых дронов на трех локациях.

Атака продолжается, Силы обороны продолжают отражение воздушного удара. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Отметим, ночью российские оккупанты нанесли удар по Одессе.

А также в результате обстрелов Запорожской области погиб человек, еще семеро получили ранения.