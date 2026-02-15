Видео
Главная Армия РФ атаковала Украину с пяти направлений ночью — сколько попаданий

РФ атаковала Украину с пяти направлений ночью — сколько попаданий

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 09:49
Атака дронов по Украине 14 и 15 февраля — сколько попаданий
Последствия атаки РФ по Одессе. Фото: ГСЧС

В ночь на 15 февраля российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских дронов, однако зафиксированы и попадания.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

РФ атаковала Украину ударными БпЛА

С 18:30 14 февраля противник атаковал 83 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Около 50 из них составляли именно "шахеды".

Запуски осуществляли по направлениям Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское и Чауда на временно оккупированной территории АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 55 вражеских БПЛА различных типов.

Атака дронів по Україні в ніч проти 15 лютого
Отчет работы ПВО. Фото: ВС ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 25 ударных беспилотников на 12 локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых дронов на трех локациях.

Атака продолжается, Силы обороны продолжают отражение воздушного удара. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Отметим, ночью российские оккупанты нанесли удар по Одессе.

А также в результате обстрелов Запорожской области погиб человек, еще семеро получили ранения.

обстрелы ППО дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
