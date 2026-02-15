Обстрелы Запорожской области за сутки — один человек погиб, семеро ранены

Разрушенный дом в результате атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров 15 февраля, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Последствия ударов РФ по Запорожской области

Всего оккупанты нанесли 658 ударов по 33 населенным пунктам региона. 28 авиационных ударов пришлись по Веселянке, Юльевке, Трудовому, Самойловке, Лесному, Орехову, Железнодорожному, Воскресенке, Воздвижовке, Белогорью, Верхней Терсе, Горькому и Преображенке.

Кроме того, 351 беспилотник различной модификации, преимущественно FPV, атаковал Запорожье, Новониколаевку, Камышеваху, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Белогорьея, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Рыбное, Доброполье и Прилуки.

Разрушения в результате ударов РФ. Фото: Запорожская ОВА

Пять обстрелов из реактивных систем залпового огня накрыли Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки и Рыбное.

Еще 274 артиллерийских удара зафиксировали по Степногорску, Приморскому, Степному, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Волшебному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Зеленому, Рыбному, Доброполью и Прилукам.

Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Поступило не менее 37 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Напомним, в ночь на 15 февраля российские оккупанты атаковали Одессу.

А также армия РФ нанесла удар по военной администрации на Черниговщине.