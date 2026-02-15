Обстріли Запорізької області за добу — одна людина загинула, семеро поранені

Зруйнований дім внаслідок атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російські війська атакували населені пункти Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров 15 лютого, інформує Новини.LIVE.

Наслідки ударів РФ по Запорізькій області

Загалом окупанти завдали 658 ударів по 33 населених пунктах регіону. 28 авіаційних ударів прийшлися по Веселянці, Юльївці, Трудовому, Самійлівці, Лісному, Оріхову, Залізничному, Воскресенці, Воздвижівці, Білогір’ю, Верхній Терсі, Гіркому та Преображенці.

Крім того, 351 безпілотник різної модифікації, переважно FPV, атакував Запоріжжя, Новомиколаївку, Комишуваху, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Рибне, Добропілля та Прилуки.

Руйнування внаслідок ударів РФ. Фото: Запорізька ОВА

П'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню накрили Гуляйполе, Залізничне, Щербаки та Рибне.

Ще 274 артилерійські удари зафіксували по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Рибному, Добропіллю та Прилуках.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Надійшло щонайменше 37 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, в ніч проти 15 лютого російські окупанти атакували Одесу.

А також армія РФ завдала удару по військовій адміністрації на Чернігівщині.