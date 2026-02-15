Атака дронів по Україні 14 і 15 лютого — скільки влучань

Наслідки атаки РФ по Одесі. Фото: ДСНС

У ніч проти 15 лютого російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по території України. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих дронів, однак зафіксовані і влучання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

РФ атакувала Україну ударними БпЛА

З 18:30 14 лютого противник атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Близько 50 із них становили саме "шахеди".

Запуски здійснювали з напрямків Міллерове, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське та Чауда на тимчасово окупованій території АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 55 ворожих БпЛА різних типів.

Звіт роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання 25 ударних безпілотників на 12 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

Атака триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Зазначимо, вночі російські окупанти завдали удару по Одесі.

А також внаслідок обстрілів Запорізької області загинула людина, ще семеро отримали поранення.