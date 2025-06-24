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Главная Армия В результате атаки РФ на Днепр количество погибших возросло

В результате атаки РФ на Днепр количество погибших возросло

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Дата публикации 24 июня 2025 16:08
Атака РФ на Днепр - количество пострадавших возросло
Полиция и врачи на месте удара РФ по Днепру. Фото: Сергей Лысак/Telegram
Ключові моменти Атака РФ на Днепр 24 июня — последствия и количество жертв

Во вторник днем, 24 июня, российские войска атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела количество погибших и раненых продолжает расти.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Спасатели и полицейские на месте удара РФ по Днепру. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Атака РФ на Днепр 24 июня — последствия и количество жертв

В результате удара РФ по Днепру количество пострадавших возросло до 153 человек.

"Увеличилось количество пострадавших из-за вражеской атаки на областной центр. На сейчас их 153. Среди тех, кто остается в больницах, 12 человек в тяжелом состоянии. Медицинскую помощь оказали уже 18 детям. Самому маленькому пациенту всего полгода", — проинформировал глава ОВА.

Позже глава ОВА добавил, что на Днепровщине оказывают помощь всем, кто пострадал от удара российской баллистики. По состоянию на сейчас известно о более 160 раненых. К сожалению, 11 человек погибли.

"Продолжается разбор завалов, поэтому количество погибших может, к сожалению, увеличиться", — написал Лысак.

Атака на Дніпро
Последствия атаки РФ. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Ранее мы информировали, что российские оккупанты ударили по Днепру — в результате есть погибшие и раненые.

Кроме того, российские войска обстреляли Днепропетровскую область и повредили поезд №52 Одесса — Запорожье.

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Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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