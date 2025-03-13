Сколько платят военным РФ за подписание контракта, -- военнопленный

Военнопленный РФ. Фото: Скриншот видео

Новини.LIVE пообщались с теми, кто взяли в руки оружие и пришел на нашу землю защищать ее от самой же Украины.

Что думают военные РФ о войне против Украины и что собираются делать, если их обменяют.

Читайте также:

Россиянин и военнопоенный РФ Вячеслав Голишец как раз один из тех, кто пошел на войну против Украины из-за денег. Говорит, что подписание контракта ему заплатили 1 млн 600 тыс рублей (17 тис дол. - Ред). Но в тоже время он понимал, что он идет на фону против чужого государства. В довоенной жизни работал слесарем. А его отец и вовсе родом из Украины.

"Мне деньги нужны были. Кроме войны такую сумму в России не заработаешь. За эти деньги дочку отправил операцию, онкология была. А на войне я штурмовал украинские позиции. Полтора месяца пробыл только и в плен попал", — говорит он.

Спрашиваю о мясных штурмах армии РФ, когда они по сути, идут вперед по трупам друг друга.

"Постоянно видел смерти, с нашей стороны погибших много. В цифрах не знаю. Но я ни одного не убивал. Хочу, чтобы война закончилась. Хватит столько крови проливать", — говорит он.

На уточнение журналиста о том, что он соучастник кровопролития со стороны агрессора, военнопленный только угукнул.

А вот ответить внятно и более реалистично на какой-либо вопрос Голишец не смог. Все его ответы — или же тезисы российской пропаганды или же речь идет только о деньгах. Это еще раз подтверждает тот факт, что украинская армия уничтожила кадровую армию РФ еще в первый год вторжения.



Напомним, Новини.LIVE побывали в крупнейшем лагере для военнопленных РФ и подготовили репортаж о их жизни там, что говорят о войне против Украины и вернутся ли на фронт снова.

Что о войне РФ против Украны думают другие российские военные и что собираются делать, если их обменяют, — рассказал один из них.