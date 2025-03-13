Скільки платять військовим РФ за підписання контракту, — військовополонений

Військовополонений РФ. Фото: Скріншот відео

Новини.LIVE поспілкувалися з тими, хто взяв до рук зброю і прийшов на нашу землю захищати її від самої ж України.

Що думають військові РФ про війну проти України і що збираються робити, якщо їх обміняють.

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Росіянин і військовослужбовець РФ В'ячеслав Голішець якраз один із тих, хто пішов на війну проти України через гроші. Каже, що за підписання контракту йому заплатили 1 млн 600 тис рублів (17 тис дол. - Ред). Але водночас він розумів, що він іде на фону проти чужої держави. У довоєнному житті працював слюсарем. А його батько і зовсім родом з України.

"Мені гроші потрібні були. Крім війни таку суму в Росії не заробиш. Відправив на операцію доньку, онкологія була. А на війні я штурмував українські позиції. Півтора місяця пробув тільки і в полон потрапив", — каже він.

Запитую про м'ясні штурми армії РФ, коли вони, по суті, йдуть уперед по трупах одне одного.

"Постійно бачив смерті, з нашого боку загиблих багато. У цифрах не знаю. Але я жодного не вбивав. Хочу, щоб війна закінчилася. Досить стільки крові проливати", — каже він.

На уточнення журналіста про те, що він співучасник кровопролиття з боку агресора, військовополонений тільки угукнув.

А ось відповісти виразно і більш реалістично на будь-яке запитання Голішець не зміг. Усі його відповіді — або ж тези російської пропаганди, або ж ідеться тільки про гроші. Це ще раз підтверджує той факт, що українська армія знищила кадрову армію РФ ще в перший рік вторгнення.



Нагадаємо, Новини.LIVE побували в найбільшому таборі для військовополонених РФ і підготували репортаж про їхнє життя там, що кажуть про війну проти України та чи повернуться на фронт знову.

Що про війну РФ проти Украни думають інші російські військові та що збираються робити, якщо їх обміняють, - розповів один із них.