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Взрыв вблизи Черкасс — что известно

27 января 2025 00:03
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Звук взрыва слышали жители Черкасс, но подробностей пока нет
Иллюстративное фото взрыва. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

 О звуке громкого взрыва стало известно от жителей Черкасс. По информации неподалеку от города слышали громкий звук, который похож на взрыв. Других подробностей пока нет.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного.

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