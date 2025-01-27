Звук взрыва слышали жители Черкасс, но подробностей пока нет

Иллюстративное фото взрыва. Фото: Скриншот

О звуке громкого взрыва стало известно от жителей Черкасс. По информации неподалеку от города слышали громкий звук, который похож на взрыв. Других подробностей пока нет.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного.

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