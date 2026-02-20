Эвакуация в Хакровском районе — РФ атаковала автомобиль Белых ангелов

Обстрел эвакуационного авто. Фото: МВД. Коллаж: Новини.LIVE

Во время эвакуации населения в Харьковской области армия РФ атаковала автомобиль "Белых ангелов". В результате вражеского удара двое полицейских погибли, а еще один получил травмы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.

Обстрел "Белых ангелов" во время эвакуации

В Министерстве рассказали, что 20 февраля спецназовцы подразделения "Белые ангелы" проводили эвакуацию мирного населения в Харьковской области. Однако вблизи села Средний Бурлук россияне атаковали дроном "Ланцет" бронированный автомобиль правоохранителей. В результате удара погибли двое полицейских, а еще один получил травмы.

Речь идет о Юлии Келеберде и Евгении Калгане, которые присоединились к подразделению "Белые ангелы" с момента его создания. Они провели немало выездов в самые опасные населенные пункты, спасли десятки семей, эвакуировали детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Правоохранители, которые погибли во время эвакуации. Фото: МВД

Известно, что Евгению было 39 лет. У него осталась жена 16-летний сын, 7-летняя дочь и родители.

"Это невосполнимая потеря для всего личного состава Национальной полиции. Мы потеряли не просто коллег, мы потеряли преданных собратьев, смелых и искренних людей, которые до последнего вздоха оставались верными присяге и своему долгу", — выразили соболезнования в МВД.

Эвакуация из опасных регионов

В феврале Верховная Рада приняла закон, который регулирует вопросы проведения обязательной эвакуации гражданского населения из опасных территорий. Так, детей могут эвакуировать без согласия родителей. Также закон позволяет вводить ограничения по въезду и пребыванию на территориях, с которых проводится обязательная эвакуация.

Так, спасатели эвакуировали из-под обстрелов в Дружковке двух женщин. Среди эвакуированных — пожилая маломобильная женщина, которая более трех лет почти не выходила из своей квартиры в пятиэтажном доме.

Также еще в январе принудительную эвакуацию объявили в 58 населенных пунктах Запорожской и Днепропетровской обалстей. В общем, эвакуируют более трех тысяч детей вместе с родителями.