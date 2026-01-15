Видео
Главная Армия В бригаде "Помста" показали, как спасали раненого пограничника

В бригаде "Помста" показали, как спасали раненого пограничника

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 19:08
Эвакуация раненого пограничника - в бригаде "Помста" показали историю спасения бойца
Водитель бронеавтомобиля экипажа эвакуации "Грек". Фото: стоп-кадр из видео

В бригаде "Помста" Луганского пограничного отряда показали невероятную историю спасения раненого пограничника, который попал под вражеский обстрел.

Видео эвакуации показали на YouTube-канале отряда.

Читайте также:

"Эвакуация эвакуации"

Отмечается, что один из экипажей эвакуации пограничников бригады "Помста" попал под вражеский удар.

"Несмотря на контузию и угрозу от беспилотников, помощник водителя пикапа "Бабай" наложил турникет своему раненому собрату и более километра тянул его к укрытию", — отметили в бригаде.

На помощь пострадавшим пограничникам отправился другой экипаж.

"На помощь под обстрелами вышел второй экипаж: водитель бронеавтомобиля "Грек" и его помощник "Кучер". Они зашли в "серую зону", чтобы забрать ребят и вовремя передать их медикам. Это была "эвакуация эвакуации" в сверхсложных условиях, где каждая секунда на вес золота", — говорится в сообщении.

Напомним, как-то бойцы из бригады "Помста" показывали, как искусно уничтожают технику оккупантов.

Кстати, на Северском направлении пограничники как-то устроили ночную охоту на врага.

эвакуация пограничники война в Украине ранение Отряд "Помста"
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова
