Эвакуация раненого пограничника - в бригаде "Помста" показали историю спасения бойца

В бригаде "Помста" показали, как спасали раненого пограничника
В бригаде "Помста" Луганского пограничного отряда показали невероятную историю спасения раненого пограничника, который попал под вражеский обстрел.
Видео эвакуации показали на YouTube-канале отряда.
"Эвакуация эвакуации"
Отмечается, что один из экипажей эвакуации пограничников бригады "Помста" попал под вражеский удар.
"Несмотря на контузию и угрозу от беспилотников, помощник водителя пикапа "Бабай" наложил турникет своему раненому собрату и более километра тянул его к укрытию", — отметили в бригаде.
На помощь пострадавшим пограничникам отправился другой экипаж.
"На помощь под обстрелами вышел второй экипаж: водитель бронеавтомобиля "Грек" и его помощник "Кучер". Они зашли в "серую зону", чтобы забрать ребят и вовремя передать их медикам. Это была "эвакуация эвакуации" в сверхсложных условиях, где каждая секунда на вес золота", — говорится в сообщении.
