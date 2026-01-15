Евакуація пораненого прикордонника - у бригаді "Помста" показали історію порятунку бійця

Водій бронеавтомобіля екіпажа евакуації "Грек". Фото: стоп-кадр з відео

У бригаді "Помста" Луганського прикордонного загону показали неймовірну історію порятунку пораненого прикордонника, який потрапив під ворожий обстріл.

Відео евакуації показали на YouTube-каналі загону.

Реклама

Читайте також:

"Евакуація евакуації"

Зазначається, що один із екіпажів евакуації прикордонників бригади "Помста" потрапив під ворожий удар.

"Попри контузію та загрозу від безпілотників, помічник водія пікапа "Бабай" наклав турнікет своєму пораненому побратиму і понад кілометр тягнув його до укриття", — зазначили у бригаді.

На допомогу постраждалим прикордонникам вирушив інший екіпаж.

"На допомогу під обстрілами вийшов другий екіпаж: водій бронеавтомобіля "Грек" та його помічник "Кучер". Вони зайшли у "сіру зону", щоб забрати хлопців та вчасно передати їх медикам. Це була "евакуація евакуації" у надскладних умовах, де кожна секунда на вагу золота", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, якось бійці із бригади "Помста" показували, як майстерно нищать техніку окупантів.

До речі, на Сіверському напрямку прикордонники якось влаштували нічне полювання на ворога.