Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У бригаді "Помста" показали, як рятували пораненого прикордонника

У бригаді "Помста" показали, як рятували пораненого прикордонника

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 19:08
Евакуація пораненого прикордонника - у бригаді "Помста" показали історію порятунку бійця
Водій бронеавтомобіля екіпажа евакуації "Грек". Фото: стоп-кадр з відео

У бригаді "Помста" Луганського прикордонного загону показали неймовірну історію порятунку пораненого прикордонника, який потрапив під ворожий обстріл. 

Відео евакуації показали на YouTube-каналі загону. 

Реклама
Читайте також:

"Евакуація евакуації"

Зазначається, що один із екіпажів евакуації прикордонників бригади "Помста" потрапив під ворожий удар.

"Попри контузію та загрозу від безпілотників, помічник водія пікапа "Бабай" наклав турнікет своєму пораненому побратиму і понад кілометр тягнув його до укриття", — зазначили у бригаді. 

На допомогу постраждалим прикордонникам вирушив інший екіпаж. 

"На допомогу під обстрілами вийшов другий екіпаж: водій бронеавтомобіля "Грек" та його помічник "Кучер". Вони зайшли у "сіру зону", щоб забрати хлопців та вчасно передати їх медикам. Це була "евакуація евакуації" у надскладних умовах, де кожна секунда на вагу золота", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, якось бійці із бригади "Помста" показували, як майстерно нищать техніку окупантів

До речі, на Сіверському напрямку прикордонники якось влаштували нічне полювання на ворога

евакуація прикордонники війна в Україні поранення Загін "Помста"
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації