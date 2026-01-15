Евакуація пораненого прикордонника - у бригаді "Помста" показали історію порятунку бійця

У бригаді "Помста" показали, як рятували пораненого прикордонника
У бригаді "Помста" Луганського прикордонного загону показали неймовірну історію порятунку пораненого прикордонника, який потрапив під ворожий обстріл.
Відео евакуації показали на YouTube-каналі загону.
"Евакуація евакуації"
Зазначається, що один із екіпажів евакуації прикордонників бригади "Помста" потрапив під ворожий удар.
"Попри контузію та загрозу від безпілотників, помічник водія пікапа "Бабай" наклав турнікет своєму пораненому побратиму і понад кілометр тягнув його до укриття", — зазначили у бригаді.
На допомогу постраждалим прикордонникам вирушив інший екіпаж.
"На допомогу під обстрілами вийшов другий екіпаж: водій бронеавтомобіля "Грек" та його помічник "Кучер". Вони зайшли у "сіру зону", щоб забрати хлопців та вчасно передати їх медикам. Це була "евакуація евакуації" у надскладних умовах, де кожна секунда на вагу золота", — йдеться у повідомленні.
