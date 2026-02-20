Удар по Білих янголах — росіяни вбили двох поліцейських

Обстріл евакуаційного авто. Фото: МВС. Колаж: Новини.LIVE

Російські війська атакували дроном автобіль "Білих Янголів" під час евакуації населення у Харківській області. Внаслідок цього загинули двоє поліцейських, а один отримав поранення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Обстріл "Білих янголів" під час евакуації

У Міністерстві розповіли, що 20 лютого спецпризначенці підрозділу "Білі янголи" проводили евакуацію мирного населення у Харківській області. Однак поблизу села Середній Бурлук росіяни атакували дроном "Ланцет" броньований автомобіль правоохоронців. Внаслідок удару загинули двоє поліцейських, а ще один отримав травми.

Йдеться про Юлію Келеберду та Євгена Калгана, які долучилися до підрозділу "Білі янголи" з моменту його створення. Вони провели чимало виїздів до найнебезпечніших населених пунктів, врятували десятки родин, евакуювали дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю.

Правоохоронці, які загинули під час евакуації. Фото: МВС

Відомо, що Євгену було 39 років. У нього залишася дружина 16-річний син, 7-річна донька та батьки.

"Це непоправна втрата для всього особового складу Національної поліції. Ми втратили не просто колег, ми втратили відданих побратимів, сміливих і щирих людей, які до останнього подиху залишалися вірними присязі та своєму обов'язку", — висловили співчуття у МВС.

Евакуація з небезпечних регіонів

У лютому Верховна Рада увахвалила закон, який врегульовує питання проведення обов'язкової евакуації цивільного населення з небезпечних територій. Так, дітей можуть евакуювати без згоди батьків. Також закон дозволяє запроваджувати обмеження щодо в'їзду та перебування на територіях, з яких проводиться обов'язкова евакуація.

Так, рятувальники евакуювали з-під обстрілів у Дружківці двох жінок. Серед евакуйованих — літня маломобільна жінка, яка понад три роки майже не виходила зі своєї квартири у п'ятиповерховому будинку.

Також ще у січні примусову евакуацію оголосили у 58 населених пунктах Запорізької та Дніпропетровської обалстей. Загалом, евакуюють понад три тисячі дітей разом з батьками.