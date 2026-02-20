Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ атакувала евакуаційну машину "Білих Янголів" — загинули поліцейські

РФ атакувала евакуаційну машину "Білих Янголів" — загинули поліцейські

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 17:46
Удар по Білих янголах — росіяни вбили двох поліцейських
Обстріл евакуаційного авто. Фото: МВС. Колаж: Новини.LIVE

Російські війська атакували дроном автобіль "Білих Янголів" під час евакуації населення у Харківській області. Внаслідок цього загинули двоє поліцейських, а один отримав поранення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ. 

Реклама
Читайте також:

Обстріл "Білих янголів" під час евакуації

У Міністерстві розповіли, що 20 лютого спецпризначенці підрозділу "Білі янголи" проводили евакуацію мирного населення у Харківській області. Однак поблизу села Середній Бурлук росіяни атакували дроном "Ланцет" броньований автомобіль правоохоронців. Внаслідок удару загинули двоє поліцейських, а ще один отримав травми. 

Йдеться про Юлію Келеберду та Євгена Калгана, які долучилися до підрозділу "Білі янголи" з моменту його створення. Вони провели чимало виїздів до найнебезпечніших населених пунктів, врятували десятки родин, евакуювали дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю. 

Обстріл Білих янголів під час евакуації
Правоохоронці, які загинули під час евакуації. Фото: МВС

Відомо, що Євгену було 39 років. У нього залишася дружина 16-річний син, 7-річна донька та батьки. 

"Це непоправна втрата для всього особового складу Національної поліції. Ми втратили не просто колег, ми втратили відданих побратимів, сміливих і щирих людей, які до останнього подиху залишалися вірними присязі та своєму обов'язку", — висловили співчуття у МВС. 

Евакуація з небезпечних регіонів

У лютому Верховна Рада увахвалила закон, який врегульовує питання проведення обов'язкової евакуації цивільного населення з небезпечних територій. Так, дітей можуть евакуювати без згоди батьків. Також закон дозволяє запроваджувати обмеження щодо в'їзду та перебування на територіях, з яких проводиться обов'язкова евакуація.

Так, рятувальники евакуювали з-під обстрілів у Дружківці двох жінок. Серед евакуйованих — літня маломобільна жінка, яка понад три роки майже не виходила зі своєї квартири у п'ятиповерховому будинку.

Також ще у січні примусову евакуацію оголосили у 58 населених пунктах Запорізької та Дніпропетровської обалстей. Загалом, евакуюють понад три тисячі дітей разом з батьками.

евакуація Харківська область обстріли дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації