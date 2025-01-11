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Украинский БпЛА сбил из дробовика три дрона РФ в воздухе — видео

11 января 2025 22:41
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Воздушный бой дронов под Харьковом — в сети показали видео поражения россиян
Сбитие российского "Мавика". Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Харьковской области на Куп'янском направлении фронта украинский беспилотник в воздухе уничтожил сразу три дрона россиян. Воздушные цели были сбиты с помощью дробовика.

 Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram в субботу, 11 января.

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На видео видно, как украинский дрон сбивает три российских "Мавика" из дробовика, затем из него же стреляет по оккупанту и добивает его гранатой.

Видео было снято неподалеку населенных пунктов Синьковка и Петропавловка на Купянском направлении фронта.

Сбитие мавика в воздухе
Места сбития дронов и ликвидации российского оккупанта. Фото: x.com/_shpk

Напомним, операторы дронов продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив значительное количество техники и объектов россиян. В частности, бойцы ударили по складу с боеприпасами под Луганском. Также в ВСУ показали, как украинский бронетранспортер уничтожал россиян на Курщине.

Харьковская область дроны беспилотник потери оккупантов FPV-дроны

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