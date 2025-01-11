Воздушный бой дронов под Харьковом — в сети показали видео поражения россиян

Сбитие российского "Мавика". Фото: скриншот

В Харьковской области на Куп'янском направлении фронта украинский беспилотник в воздухе уничтожил сразу три дрона россиян. Воздушные цели были сбиты с помощью дробовика.

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram в субботу, 11 января.

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На видео видно, как украинский дрон сбивает три российских "Мавика" из дробовика, затем из него же стреляет по оккупанту и добивает его гранатой.

Видео было снято неподалеку населенных пунктов Синьковка и Петропавловка на Купянском направлении фронта.

Места сбития дронов и ликвидации российского оккупанта. Фото: x.com/_shpk

Напомним, операторы дронов продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив значительное количество техники и объектов россиян. В частности, бойцы ударили по складу с боеприпасами под Луганском. Также в ВСУ показали, как украинский бронетранспортер уничтожал россиян на Курщине.