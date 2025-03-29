Обстрел Кривого Рога 29 марта — сколько людей пострадало

Спасатель общается с людьми после атаки по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Россияне днем 29 марта ударили баллистикой по Кривому Рогу. Известно уже о шести пострадавших в результате атаки.

Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

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Вилкул отметил, что в ближайшей школе разворачивают штаб помощи людям. Там можно получить строительные материалы и написать заявления на материальную помощь от города.

"На сейчас шесть пострадавших. Слава Богу, без тяжелых", — отметил Вилкул.

Сообщение Александра Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, россияне атаковали жилую застройку в Кривом Роге. "Прилет" произошел между домов, в один из которых ранее уже было прямое попадание ракетой.

Также мы сообщали о том, что в ночь на 29 марта россияне запустили по Украине более 170 беспилотников. Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел.