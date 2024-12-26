Взрыв в Сумах вечером 26 декабря – что известно

Дым в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В городе Сумы вечером в четверг, 26 декабря, в четвертый раз раздался взрыв. Жителей предупреждали о движении управляемой авиационной бомбы в направлении города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Сумы 26 декабря

Ранее Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже защитники предупредили о движении управляемой авиационной бомбы в направлении Сумской области.

Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, в течение сегодняшнего дня это четвертая атака противника на город с применением КАБов.

Детали о прилетах и разрушениях во время предыдущих ударов пока что нет. Однако в регионе до сих пор продолжается воздушная тревога.