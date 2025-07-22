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Главная Армия В Сумах прогремели мощные взрывы — чем атакуют россияне

В Сумах прогремели мощные взрывы — чем атакуют россияне

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 13:22
Взрывы в Сумах 22 июля — чем ударили россияне
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Сумах сейчас, 22 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют город и область беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Сумах

Взрывы в Сумах жители слышали около 13:15. В городе и области раздается сигнал воздушной тревоги.

Повітряна тривога
Карта воздушных тревог по состоянию на 13:18 22 июля. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ в Telegram предупреждали, что на юго-востоке Сумщины зафиксированы разведывательные БпЛА россиян.

"Дроны могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания", — говорится в сообщении.

БПЛА вибухи Суми
Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Напомним, в ночь на 22 июля оккупанты атаковали Украину. Силы ПВО сбили 26 вражеских целей.

Также мы писали, что российские войска 22 июля ударили по многоэтажке в Краматорске Донецкой области.

взрыв Сумы обстрелы война в Украине беспилотник
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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