Взрывы в Сумах 22 июля — чем ударили россияне

В Сумах прогремели мощные взрывы — чем атакуют россияне
Взрывы в Сумах сейчас, 22 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют город и область беспилотниками.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Сумах
Взрывы в Сумах жители слышали около 13:15. В городе и области раздается сигнал воздушной тревоги.
Воздушные силы ВСУ в Telegram предупреждали, что на юго-востоке Сумщины зафиксированы разведывательные БпЛА россиян.
"Дроны могут быть наводчиками вражеских средств поражения! Привлечены средства для их сбивания", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 22 июля оккупанты атаковали Украину. Силы ПВО сбили 26 вражеских целей.
Также мы писали, что российские войска 22 июля ударили по многоэтажке в Краматорске Донецкой области.
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