Взрывы в Николаеве 21 января — подробности от Сенкевича

Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрыв прогремел в Николаеве вечером 21 января. Сейчас на ряд областей, в частности, Николаевскую, продолжается атака ударных беспилотников России.

Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

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Взрывы в Николаеве 21 января

"В Николаеве был слышен взрыв. Выясняем. Угроза дронов-камикадзе продолжается", — отметил городской голова.

Сообщение Александра Сенкевича в Telegram. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупреждали жителей Николаева о вражеских "шахедах" в направлении города.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

По состоянию на 22:50 воздушная тревога объявлена в более десяти областях, в частности, южных:

Николаевской,

Одесской,

Херсонской,

Запорожской и других.

Воздушная тревога в Украине 21 января. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы вечером 21 января раздавались и в других регионах Украины. Так, громко было в Киеве, где согласно сообщению КГВА работали силы ПВО.

Также взрывы прогремели в Сумах. Россияне выпустили в сторону города ударный беспилотник и КАБ.

Добавим, что взрывы слышали в Херсоне. Звуки раздались, когда в области не была объявлена воздушная тревога.