Взрывы в Николаеве 21 января — подробности от Сенкевича

В Николаеве мощный взрыв — детали от властей
Взрыв прогремел в Николаеве вечером 21 января. Сейчас на ряд областей, в частности, Николаевскую, продолжается атака ударных беспилотников России.
Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
Взрывы в Николаеве 21 января
"В Николаеве был слышен взрыв. Выясняем. Угроза дронов-камикадзе продолжается", — отметил городской голова.
В Воздушных силах предупреждали жителей Николаева о вражеских "шахедах" в направлении города.
По состоянию на 22:50 воздушная тревога объявлена в более десяти областях, в частности, южных:
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Запорожской и других.
Напомним, что взрывы вечером 21 января раздавались и в других регионах Украины. Так, громко было в Киеве, где согласно сообщению КГВА работали силы ПВО.
Также взрывы прогремели в Сумах. Россияне выпустили в сторону города ударный беспилотник и КАБ.
Добавим, что взрывы слышали в Херсоне. Звуки раздались, когда в области не была объявлена воздушная тревога.
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