Взрыв в Кривом Роге раздался вечером субботы 19 октября

Последствия ракетного удара. Иллюстративное фото: Flickr

Взрыв в Кривом Роге раздался в субботу, 19 октября, около 22:43. Перед этим в Воздушных силах сообщили о запуске баллистики в направлении города.

Об этом взрыве пишут городские Telegram-каналы.

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Сообщение "Суспільне Дніпро". Фото: скриншот

Воздушная тревога в Днепре и области была объявлена в 21:46

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Перед тем, как в Кривом Роге раздался взрыв, в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске баллистики в направлении города.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

Данных о последствиях удара от официальных источников не поступало.

Напомним, в Запорожье 19 октября вечером также раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Также Новини.LIVE писали, что 19 октября российские оккупанты ударили по Черкасской области — погибла женщина 1961 года рождения.