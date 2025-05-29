Взрывы в Херсоне 29 мая - что известно

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Херсоне в четверг, 29 мая, слышны взрывы. Российские войска атаковали город, вероятно, баллистическим вооружением.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Реклама

Читайте также:

Атака на Херсон 29 мая

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 11:30 в Херсоне не была объявлена тревога. Взамен о воздушной опасности предупреждают в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, сегодня россияне нанесли удар авиационными бомбами по Пологовскому району Запорожской области.

Председатель ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки погиб человек, известно об одном пострадавшем.