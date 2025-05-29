Українська ППО знищила 56 дронів Shahed у ніч на 29 травня

Росія атакувала Україну 90 дронами — скільки вдалося збити
У ніч проти 29 травня російські війська здійснили повітряну атаку із застосуванням 90 безпілотників. Зокрема, використано ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітаційні засоби різних модифікацій.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
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Відомо, що Росія здійснила атаку безпілотниками з територій Міллерово, Орла та Курська. Також у Повітряних силах зазначили, що цього разу окупанти змінили тактику ударів — вони зосередилися на прифронтових регіонах. Протиповітряна оборона України задіяла для відбиття атаки зенітні ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи та безпілотні системи.
Станом на ранок 29 травня українські сили оборони знешкодили 56 дронів-камікадзе: 10 з них було збито вогневими засобами, ще 46 — приглушено або втрачено через дії РЕБ.
Унаслідок удару зафіксовано влучання в об'єкти на дев’яти прифронтових локаціях у Сумській, Харківській і Донецькій областях. Інформація щодо наслідків атак наразі уточнюється.
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