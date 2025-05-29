Українська ППО знищила 56 дронів Shahed у ніч на 29 травня

Боєць мобільної вогневої групи ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 29 травня російські війська здійснили повітряну атаку із застосуванням 90 безпілотників. Зокрема, використано ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітаційні засоби різних модифікацій.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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Відомо, що Росія здійснила атаку безпілотниками з територій Міллерово, Орла та Курська. Також у Повітряних силах зазначили, що цього разу окупанти змінили тактику ударів — вони зосередилися на прифронтових регіонах. Протиповітряна оборона України задіяла для відбиття атаки зенітні ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи та безпілотні системи.

Кількість збитих БпЛА. Фото: скриншот

Станом на ранок 29 травня українські сили оборони знешкодили 56 дронів-камікадзе: 10 з них було збито вогневими засобами, ще 46 — приглушено або втрачено через дії РЕБ.

Унаслідок удару зафіксовано влучання в об'єкти на дев’яти прифронтових локаціях у Сумській, Харківській і Донецькій областях. Інформація щодо наслідків атак наразі уточнюється.

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